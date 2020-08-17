Россия может повторить в Беларуси украинский сценарий, в случае увольнения с поста президента Александра Лукашенко

Соответствующее мнение в своем Twitter выразил сенатор-республиканец, член Комитета по международным делам Сената США Марко Рубио, отметив высокую возможность военной интервенции и вторжения.

"Если Лукашенко уйдет с должности или не сможет восстановить порядок в стране, очень реальна возможность российской военной интервенции", – написал он.

После этого в другом посте сенатор предупредил о возможности украинского сценария в Беларуси. По его мнению, Путин может повторить в Беларуси сценарий Украины.

"Шансы на украинский сценарий военного вторжения Путиным будут высоки, если Лукашенко потеряет возможность восстановить порядок, или если будет вынужден отойти от власти", – написал Рубио.

Также ранее сообщалось, что президент Александр Лукашенко может покинуть свой пост в ближайшую неделю. Такое мнение озвучил бывший российский депутат Илья Пономарев. Причиной этому, по его мнению, стали массовые забастовки на предприятиях по всей Беларуси.

"Когда заводы начали выходить на забастовку, когда начались массовые акции протеста именно в трудовых коллективах – становится ясно, что это не какие-то белые шарики, не какая-то там интеллигенция, а то, на что откликается все общество. Именно поэтому полиция начала уходить с улицы. Мы видим все нарастающий процесс перехода силовиков и переход региональных властей", - отметил Пономарев.