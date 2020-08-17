Актер высказал все, что думает

Известный российский комедийный актер и бард Семен Слепаков буквально взорвал соцсети обращением к белорусскому президенту Александру Лукашенко

На своей странице в социальной сети Инстаграм он опубликовал длинный и эмоциональный стих, в котором озвучивает Лукашенко все то, что думает о протестах в Беларуси и реакции президента, передает Politeka.net.

Семен не особо верит, что политик прочитает его стих, однако озвучил чувства, которые испытывает после увиденного в интернете, который в РФ пока не отключили: «тоска и горечь» от того, что «колхозник бывший превратился в монстра».

«Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут - на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему - хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!

А в ответ он только шевелит усами,

И с цепи спускает полчища ОМОНа», – пишет Слепаков.

Путь политика, по которому тот идет много лет, артист назвал скользким, причем по дороге тот «людей сажает, как картошку».

Он намекнул Лукашенко, что враги – не белорусы, и, чтобы найти чудовище, достаточно просто посмотреть в зеркало.

«Нагибаете Вы жестко, без прелюдий

И сомнений - Ваши нервы как канаты,

Только если твой народ тебя не любит -

Помогают слабо пули и гранаты.

Если Вам победу не нарисовали,

Если правда это был народный выбор,

Где же люди, что за Вас голосовали?

Почему они на улицы не выйдут?».

В стихе Слепаков упомнил и скандальное интервью Лукашенко с Гордоном, где на вид политик «будто бы не сволочь».

«Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!

Где же видано, чтобы «родимый батька»

Брал и запросто стрелял в своих детишек?!», – недоумевает автор.

Слепаков подчеркнул, что в России с правами человека тоже все печально, все преступления прикрываются скрепами и процветает коррупция, однако «ворюга мне милей, чем кровопийца»

Он интересуется у Лукашенко, как бы тот отреагировал, если бы его сына Николая вот так же били дубинкой.

Подытожил обращение бард очень емко, намекнув, что у президента Беларуси выбор невелик.

«Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,

Вы в каком-то идиотском положении,

Я не знаю чем сей опус подытожить -

Не хватает моего воображения,

Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново

И что вскоре может стать гораздо хуже...

Разве не было у Вас пути иного?

Вы подумайте об этом, сидя в луже».

Стих вызвал огромный резонанс среди пользователей, собрав сотни тысяч лайков и под 12 тысяч комментариев.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

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