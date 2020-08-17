Известный российский комедийный актер и бард Семен Слепаков буквально взорвал соцсети обращением к белорусскому президенту Александру Лукашенко
На своей странице в социальной сети Инстаграм он опубликовал длинный и эмоциональный стих, в котором озвучивает Лукашенко все то, что думает о протестах в Беларуси и реакции президента, передает Politeka.net.
Семен не особо верит, что политик прочитает его стих, однако озвучил чувства, которые испытывает после увиденного в интернете, который в РФ пока не отключили: «тоска и горечь» от того, что «колхозник бывший превратился в монстра».
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Обладал, давая повод посмеяться.
Тут - на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.
Говорят ему - хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа», – пишет Слепаков.
Путь политика, по которому тот идет много лет, артист назвал скользким, причем по дороге тот «людей сажает, как картошку».
Он намекнул Лукашенко, что враги – не белорусы, и, чтобы найти чудовище, достаточно просто посмотреть в зеркало.
«Нагибаете Вы жестко, без прелюдий
И сомнений - Ваши нервы как канаты,
Только если твой народ тебя не любит -
Помогают слабо пули и гранаты.
Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?».
В стихе Слепаков упомнил и скандальное интервью Лукашенко с Гордоном, где на вид политик «будто бы не сволочь».
«Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы «родимый батька»
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!», – недоумевает автор.
Слепаков подчеркнул, что в России с правами человека тоже все печально, все преступления прикрываются скрепами и процветает коррупция, однако «ворюга мне милей, чем кровопийца»
Он интересуется у Лукашенко, как бы тот отреагировал, если бы его сына Николая вот так же били дубинкой.
Подытожил обращение бард очень емко, намекнув, что у президента Беларуси выбор невелик.
«Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,
Вы в каком-то идиотском положении,
Я не знаю чем сей опус подытожить -
Не хватает моего воображения,
Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново
И что вскоре может стать гораздо хуже...
Разве не было у Вас пути иного?
Вы подумайте об этом, сидя в луже».
Стих вызвал огромный резонанс среди пользователей, собрав сотни тысяч лайков и под 12 тысяч комментариев.
Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.
Как сообщала Politeka, напуганный Лукашенко срочно обратился к Путину, ситуация критическая.
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