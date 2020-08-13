Даже если Александр Лукашенко останется президентом Беларуси, уже ничего кроме агонии не будет

Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в своем блоге.

По словам журналиста, сейчас и россияне, и белорусы "живут внутри воняющего трупа".

"И понятно, что когда ты пытаешься выбраться из этого трупа, ничего хорошего не происходит: ты нужен червям, они тобой питаются, они не могут существовать без этого трупного запаха", - написал Портников.

Несмотря на то, что сейчас происходит в Беларуси, по словам Портникова, можно без труда представить себе, что будет в РФ, когда начнет рушитьсярежим Путина, который фактически при власти уже три десятка лет.

"Крови будет больше, последствия будут масштабнее и страшнее. А Советского Союза все равно уже не будет", - отметил он.

Сейчас же в Беларуси, по словам Портникова, разрушается не просто режим Александра Лукашенко, но и сам миф об этот режиме, который был "любимой забавой" всех тех, кто до сих пор вздыхает о "чудесной стране" на одной шестой части суши.

Он подчеркнул, что в Минске и раньше выходили на улицы с протестами, но тогда власть могла достаточно быстро справиться с такими восстаниями, поэтому сторонники Лукашенко и "стабильности" могли просто не замечать недовольных диктатурой белорусов или же традиционно списывать их возмущение на так называемые "происки Госдепа".

"Мы наблюдаем не просто агонию власти - мы наблюдаем агонию безумия... Но фокус в том, что Лукашенко был безумцем всегда. Всегда. С того дня, когда он появился в Москве и Владимир Жириновский, который сейчас предсказывает его крах, предоставил этому маргинальном белорусскому депутату помещение для проведения первой в его жизни пресс-конференции в российской столице, было ясно, что Лукашенко - безумец и людоед", - отметил Портников.

Говоря о "жизни в трупе", журналист подчеркнул, что беларусы в нем "находятся" уже 20 лет, а россияне - 30, так как Путин пришел к власти сразу после распада СССР.

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