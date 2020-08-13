Житель Білорусі розповів, як правоохоронці знущаються над протестуючими

Як передає Politeka.net , відповідний пост на своїй сторінці в Facebook опублікував Ігор Краснапольський.

За його словами, люди по всій Білорусі виходять на мирні протести, а правоохоронці поводяться з ними вже як звірі.



"Хлопці, у нас пекло. Ніхто не очікував і не був готовий до такого. Лукашенко розв'язав війну проти білоруського народу. Я не знаю, чим і як ОМОНу промивають мізки, може, і справді розповідають про якісь Іноземні вторгнення, але вони поводяться, як звірі і навіть гірше. І ніхто тут з боку нічого не робить, люди самі виходять! Люди виходять по всій Білорусі, у всіх містах і містечках. Люди виходять на абсолютно мирні протести, в шортах і сланцях, а їх закидають світло-шумовими гранатами, стріляють гумовими кулями з якоюсь пекельною начинкою, яка розриває тіло, а вибухи гранат калічать людей",- зазначив він.

За словами Краснапольського, з людьми на вулицях розправляються з особливою жорстокість.

"Просто всіх підряд хапають. І при цьому кажуть: "хотіли змін? Отримуйте!". Одній дівчині в бусі омонівець відбивав кисті рук і примовляв: "все одно нікому скаржитися". Іншу дівчину тягли за волосся по землі. Вони б'ють і кидають в автозаки дітей!!! Схоже, їм дали абсолютний карт-бланш. Кажуть, з дня на день введуть комендантську годину. Вони намагалися заборонити медикам надавати допомогу протестувальникам і приїжджати на виклики без ментів, медики чинять опір", - розповів чоловік.

Нагадаємо, в Білорусі вже третю добу поспіль проходять акції протесту громадян, не згодних з офіційними підсумками президентських виборів 9 серпня.

Силовики жорстко придушували виступи опозиціонерів, застосовуючи сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі. За два дні протестів було затримано понад 5000 осіб і більше 200 осіб отримали травми.

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".