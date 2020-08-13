Житель Беларуси рассказал, как правоохранители издеваются над протестующими

Как передает Politeka.net , соответственный пост на своей страничке в Facebook опубликовал Игорь Краснапольский.

По его словам, люди по всей Беларуси выходят на мирные протесты, а правоохранители ведут себя с ними уже как звери.



"Ребята, у нас ад. Никто не ожидал и не был готов к такому. Лукашенко развязал войну против беларуского народа. Я не знаю, чем и как ОМОНу промывают мозги, может, и впрямь рассказывают про какие-то иностранные вторжения, но они ведут себя, как звери и даже хуже. И никто здесь со стороны ничего не делает, люди сами выходят! Люди выходят по всей Беларуси, во всех городах и городках. Люди выходят на совершенно мирные протесты, в шортах и сланцах, а их забрасывают светошумовыми гранатами, стреляют резиновыми пулями с какой-то адской начинкой, которая разрывает тело, а взрывы гранат калечат людей", - отметил он.

По словам Краснапольского, с людьми на улицах расправляются с особой жестокость.

"Просто всех подряд хватают. И при этом говорят: "Хотели перемен? Получайте!". Одной девушке в бусе омоновец отбивал кисти рук и приговаривал: "Все равно некому жаловаться". Другую девушку тащили за волосы по земле. Они бьют и кидают в автозаки детей!!! Похоже, им дали абсолютный карт-бланш. Говорят, со дня на день введут комендантский час. Они пытались запретить медикам оказывать помощь протестующим и приезжать на вызовы без ментов, медики сопротивляются", - рассказал мужчина.

Напомним, в Беларуси уже третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа.

Силовики жестко подавляли выступления оппозиционеров, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За два дня протестов были задержаны более 5000 человек и более 200 человек получили травмы.

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