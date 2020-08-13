Для Украины важно, чтобы граница с Беларусью оставалась границей с этой страной, а не с РФ

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучила главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман, сообщает Politeka.

Журналист считает, что президент РФ Владимир Путин очень сильно хотел поглотить Беларусь, создав новое государство и таким якобы легальным образом стать президентом еще сколько угодно раз.

"Когда он не сумел дожать Лукашенко, ему пришлось идти на незапланированное унизительное обнуление. Но уверенность в его мозгу в том, что Советский Союз должен быть восстановлен, никуда не исчезнет и при малейшей возможности он готов начать это "восстановление" с Беларуси. То есть с одной стороны Путин заинтересован в том, чтобы Лукашенко наконец-то ушел, и он с новым более сговорчивым лидером прибрал Беларусь к своим рукам. С другой стороны, Путин не заинтересован, чтобы Лукашенко ушел вследствие народных протестов, потому что уж больно нехорошие мысли это начнет рождать в голове россиян, начиная от Хабаровска и заканчивая Москвой", – заявила Алеся Бацман.

Также она ответила тем белорусам, которые обижаются оттого, что многие украинцы не поддерживают их протесты.

"Это происходит оттого, что украинцев очень сильно пугает российский след среди лидеров белорусского майдана. 6 лет непрекращающейся войны с агрессором, согласитесь, дают украинцам право бояться любого "российского следа". Может, белорусы этого сейчас и не осознают, но опасность того, что Россия может ввести свои оккупационные войска на их территорию под "гуманитарным" предлогом прямо сейчас остается крайне высокой. У нас они украли Крым, у белорусов сейчас могут украсть всю страну", – добавила Алеся Бацман.

Politeka писала, что в МВД Беларуси официально подтвердили, что против активистов применялось огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, инцидент произошел в Бресте.

"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении.

Украинский журналист Павел Казарин предупредил Александра Лукашенко. По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь подавить протест в своей стране, повторяет путь бегло украинского экс-президента Виктора Януковича во времена Майдана.

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