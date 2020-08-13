Протесты, вспыхнувшие в Беларуси после выборов президента, активизировали сторонников Кремля, которые наперебой взялись рассказывать о крахе страны

Поддержка россиянами белорусов, которые бунтуют против фальсификации результатов президентских выборов, заставила российскую власть по-быстрому выпустить новые «методички», в которых разгоняется информация о том, что аналогичная революция в РФ принесет разруху и кровь.

Среди тех, кто распространяет подобные тезисы, – и боевик "ДНР" Максим Фомин, более известный в телеграмм-сегменте как Владлен Татарский. Боевик, который неоднократно мелькал в эфирах пропагандистских каналов, имеет определенную аудиторию в соцсетях. Поэтому он решил припугнуть соотечественников, которые, вдохновившись примером Беларуси, задумываются о свержении Путина.

Татарский опубликовал 10 тезисов для «деструктивных личностей, которым хочется крови и разрушений», пояснив, почему он против революции в России.

Так, по его словам, Путин все равно когда-то умрет, и если проблема в нем, то она «решится сама собой». Кроме того, отметил он, после революции любая страна теряет территории, и как правило это не происходит без погибших.

На смену вороватому мэру может прийти удельный полевой командир, «с руками по локоть в крови», который познакомит не с коррупцией, а банальным «отжатием».

«Тебя раздражает прокурор (меня очень), но на смену им придут, какие-нибудь казачьи, «народные», «шариатские» суды, и ты познакомишься с этими причудливыми формами правосудия. Не нравится полиция? Боишься РОВД? Фраза «на подвал» изменит твоё отношение к этим вещам. Твой завод в городе остановят и пустят на металл», – продолжил он.

Боевик пугает тем, что ни один социальный лозунг не будет выполнен, а те, кто громче всех выступал на митингах с призывами к свержению действующей власти, первыми будут разочарованы и захотят уехать из страны.

«С опаской выйдя на балкон, прислушиваясь к канонаде, ты будешь думать: «к нам» или «от нас»… Дети будут смотреть перепуганными глазами, потому что сейчас надо их оставить одних и идти за несколько кварталов в магазин, вроде туда завезли краденную гуманитарку», – предупредил боевик.

Напомним, украинцам четко пояснили, почему они живут лучше белорусов.

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