Российский адвокат Марк Фейгин рассказал, когда Россия оставит Украину в покое

По его словам, шанс на окончание российско-украинского конфликта появится только тогда, когда лидер страны-агрессора Владимир Путин исчезнет из ее власти.

Такое мнение он озвучил в интервью для YouTube-канала журналиста Романа Цимбалюка, передает Обозреватель.

По его словам, в нынешних обстоятельствах фамилия президента Российской Федерации и сама она – это тождественные вещи.

"Нет, Россия никогда не отстанет от Украины, пока Российская Федерация существует в том виде, который представляют окружающие. Потому что никто уже не разрывает образ России с образом Путина. Это очень печальные обстоятельства. Они действительно добились того, чего хотели", – сказал он.

Также Фейгин процитировал слова спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина о том, что "нет Путина – нет России", отметив, что сейчас Российское государство держится именно на этой лживой идее.

"Они достигли этой цели, что сейчас очень тяжело себе представить, когда не будет Путина, чтобы Россия была нормальной, благополучной страной. Не желающей никакой экспансии, не претендующей ни на какие территории соседей. Поэтому при Путине она от Украины не отстанет, что бы там ни происходило. А вот после него есть шансы, есть надежда, что не только Украина, но и все страны, какие терроризирует кремлевское руководство, они оставят в покое", – отметил он.

Напомним, Путин на время отстанет от Украины, названа ближайшая цель России.

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