"Ему не сказали, что он проиграл"

Самое опасное для белорусов то, что президент Александр Лукашенко неспособен понять реальность

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил российский писатель и публицист Виктор Шендерович, передает Politeka.

"Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней. Думаю, ему не сказали, что он проиграл. Просто не нашлось никого, способного произнести эти слова и назвать проценты. Думаю, он развязывает бойню в мессианской муд*кой уверенности, что против него, народного президента, вышли кем-то организованные провокаторы. Да и не могла же его победить баба!", – объяснил свою мысль Шендерович.

Писатель думает, что Лукашенко развязывает бойню в Беларуси, уверенный в том, что против него вышли провокаторы.

"Ужас сегодняшней Беларуси заключается в том, что Лукашенко не просто му*к, а му*к мессианского типа, то есть такой мудак, который, по всей видимости, даже не отдает себе отчет в размерах катастрофы, которую сам представляет", – подытожил Виктор Шендерович.

Politeka сообщала, что в ночь с 11 на 12 августа жестокость силовиков и военных, разгоняющих протест мирных жителей в Беларуси, превзошла даже то, что происходило в предыдущие дни. Силовики еще при свете дня начали атаковать сигналящие машины. Они сбивали дубинками зеркала, водителей вытаскивали из салона и избивали толпой. Транспортные средства угоняли.

Есть несколько сообщений о нападениях на байкеров. Так, в Уручье, по сообщениям очевидцев к голове байкера приставили пистолет и жестоко избили.

В минском Уручье силовики избили мотоциклистов, направив на них пистолеты. В эту ночь повсюду гремели мощные взрывы.

«Сегодня фашисты, особенно из внутренних войск (да-да, в основном людей расстреливают именно они) и ОМОНа, проявили всю свою звериную сущность. Ублюдкам дали полный карт-бланш на погромы и создание беспорядков в городе», - пишут в Сети.

Новая волна протестов в Беларуси ужесточилась до предела, силовики нападают на журналистов и детей. Так, очень сильно досталось журналисту популярного международного издания Сергею Грицу. Силовики напали на него и разбили дисплей камеры. А фотокорресподент «Нашей Нивы» Надежда Бужан рассказала, что «каратели Лукашенко» забрали флешку из ее камеры.

Также были избиты сотрудники издания Onliner – бильд-редактор Владислав Борисович и видеокорреспондент Сергей Птушко. Последнему разбили камеру.

В район Каменной горки в Минске свезли несколько автобусов силовиков, которые патрулировали микрорайон, параллельно избивая протестующих. Некоторые из них забегали за активистами прямо в подъезды, где пытались спрятаться люди. Позже в этом же районе зафиксируют на камеру использование светошумовых гранат.

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