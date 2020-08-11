Россия не понимает, с кем сражается

Журналист Айдер Муждабаев указал на грандиозный пролет президента РФ Владимира Путина в Крыму и описал тактику Кремля в Крыму

По его словам, Россия в оккупированном ею Крыму хочет подавить сопротивление крымских татар, но получает обратный эффект, поскольку они имеют огромный опыт мирного протеста против самого страшного тоталитарного режима.

Такое мнение он озвучил 2018 года для журналистов издания Апостроф.

"Россия получает обратный эффект: русские оккупанты до сих пор не поняли, с каким народом имеют дело. А имеют дело они с народом, который два поколения боролся за возвращение на родину, находясь в Советском Союзе. Крымские татары в свое время придумали практически все формы мирного сопротивления, которые потом использовали советские диссиденты", - рассказал он.

По словам Муждабаева, Россия из-за данных репрессий будет выглядеть слабой и позорной в глазах всего мира.

"Россия хочет выглядеть сильной, а выглядит слабой и позорной в глазах всего мира из-за репрессий в Крыму. Россия по-другому не может. Из асфальтового катка никогда не получается велосипед – вся российская система так устроена, она настроена на репрессии, не имеет обратного хода и не может вилять никуда. Мы можем сколько угодно рассуждать, почему. А просто потому, что иначе асфальтовый каток не ездит", - подметил он.

Муждабаев убежден, что репрессии России будут только усиливаться, поскольку ничего нового она не сможет придумать.



"Они и поняли, что единственный путь – это проверенный за двести с лишним лет, с момента первой аннексии Крыма Российской империей, путь репрессий, выдавливания, страха…", - резюмировал Муждабаев.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.