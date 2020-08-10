Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", поразил преступным заявлением
Так, он намекнул, что к России должны отойти минимум три украинских города — Славянск, Харьков и Одесса.
Такое скандальное заявление он сделал 2019 года в интервью Комсомольской правде.
Что же касается временно оккупированных территорий Донбасса, то их боевик уже "причислил" к территории Российской Федерации.
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"В том виде, в котором Донбасс контролирует армия "Л/ДНР", Донбасс де-факто уже Россия. Меня волнует и интирисует, что будет со Славянском, Харьковом, Одессой", — заявил скандальный пособник террористов.
Также ранее сообщалось, что российский писатель Захар Прилепин заявил, что террористам самопровозглашенных "Л/ДНР" нужна прорусская Украина и она такой будет, ведь это якобы долгий процесс, но неизбежный.
По словам боевика, для "позитивных изменений" на востоке предпримут попытки "договориться" и даже "манипулировать" президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками.
Напомним, что Прилепин заявил, что Одесса и Харьков якобы мгновенно могут превратиться в подобие террористических "Л/ДНР" для этого необходимы лишь благоприятные условия и поддержка России.
Он заявил, что в названных городах якобы есть очень большой потенциал для поддержки оккупантов коллаборационистами. К примеру, в Харькове он "насчитал" 300 тысяч сепаратистов.
Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.