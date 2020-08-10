Российский певец Алексей Лебединский рассказал о реалиях в РФ и сравнил российское общество с украинским

По его словам, в Украине существует свобода слова, которой не было и никогда не будет в России. Украинцев никто никогда не затыкал, как это делают в России.

Такое мнение он озвучил 2019 года в блоге для журналистов издания Обозреватель.

"Украинцы более свободны, ведь их никто не затыкал так, как это делает с народом в России Путин. Никто их не зомбировал. Благодаря этому в Украине уровень свободы мышления и уровень чувства собственного достоинства у людей намного выше, чем в России. ", - отметил музыкант.

Он пояснил, единстенное, что обїяединяет Россию и Украину - это безграничная коррупция.

"Только вот коррупция абсолютно такая же. И в условиях положения войны и нехорошего экономического положения воровать внутри своей страны могут только подонки. И запрос украинского общества сейчас направлен против всего этого", - заявил певец.

Также Лебединский отметил, что масштабных бунтов в России не предвидеться, а если и появятся протесты их быстро остановит кремлевская власть.

"Пока не наступит критический момент, никто не будет бороться с преступлениями власти. В случае бунта россиян ждет смерть в самом прямом смысле этого слова. Люди, которые выйдут с реальным намерением скинуть путинскую власть, будут ею уничтожены. Ведь путинская шайка убьет любое количество людей, чтобы не потерять свое влияние и деньги, и россияне это все прекрасно понимают", - резюмировал он.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев.

Как сообщала Politeka, Лебединский пристыдил Россию за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что разгневанный Лебединский "напророчил" Путину печальное будущее.