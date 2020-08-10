Журналист Айдер Муждабаев жестко высказался о российском населении

По его словам, Россия за последние годы окончательно превратилась в "племя людоедов", и спасти ее могут не реформы, а полный крах и принудительное разделение на части.

Такое мнение он высказал 2018 года, передает Обозреватель.

По его словам россияне давно превратились в "племя людоедов, которое радуется чужим бедам и смертям.

"Племя с моралью людоедов, в которое превратилось российское общество в последние годы, ведь уничтожение других воспринимает либо радостно, либо равнодушно, за исключением небольшого процента сохранивших человечность людей. И смерть соплеменников их тоже не очень беспокоит. Люди — и вовне, и внутри — расходный материал для "империи", населению которой внушили величие всех и ничтожность каждого. Рейх достроен — в головах, в абсолютном их большинстве", - отметил Муждабаев.

По мнению журналиста, "эту страну нельзя спасти, это общество нельзя поэтапно реформировать, о чем врут всем т.н. российские системные либералы".

"Только самые жесткие санкции, развал экономики, принудительная дефашизация после капитуляции и раздела на оккупационные зоны. Других вариантов нет", - подчеркну он.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.