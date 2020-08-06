Известный художник и писатель Лесь Подервянский рассказал, почему с русскоговорящими украинцами не сработала путинская схема
По его словам, для Кремля стал полной неожиданностью тот факт, что множество русскоязычных украинцев не хотят "русского мира".
Такое мнение он высказал 2015 года в интервью сайту "Апостроф".
Хулиганка Алла Пугачева разгорячила смелой позой в чулках: "Чем старше, тем моложе"
Новые доплаты получат украинцы, важное распоряжение Кабмина: "Больше шести тысяч гривен на каждого..."
Результаты ЗНО-2020 стали настоящим ударом, крик души украинцев: "Сами виноваты!"
Украинцы восстали против карантина, Андрей Пальчевский предупредил власть: "Либо вводите спецположение, либо..."
"С русскоязычными людьми у нас получилась странная штука. Путинская схема с ними не сработала. У нас русскоговорящие люди называют себя украинцами и в гробу видели эту Россию. Обломались тут и русская пропаганда, и русская идея. Одновременно, впрочем, и наши националистические правые. Оказалось, что мы странная страна. Здесь можно быть украинцем, не зная ни слова по-украински. И не хотеть быть русским, говоря на этом языке. Это какая-то новая реальность, которую никто не ожидал", - отметил писатель.
Подервянский считает, что тема языка совершенно неактуальная в Украине, но на ней все еще пытаются вырулить российские пропагандисты.
"Тема языка в Украине совершенно неактуальная. Она надуманная. А язык со временем выучат. Это ведь тоже вопрос правильной политики. Если говорить грамотно, красивой мовою станет престижно, и культура будет соответствовать этому, то народ сам выучит язык", - резюмировал Подервянский.
Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.
Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.
Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.