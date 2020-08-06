Известный художник и писатель Лесь Подервянский рассказал, почему с русскоговорящими украинцами не сработала путинская схема

По его словам, для Кремля стал полной неожиданностью тот факт, что множество русскоязычных украинцев не хотят "русского мира".

Такое мнение он высказал 2015 года в интервью сайту "Апостроф".

"С русскоязычными людьми у нас получилась странная штука. Путинская схема с ними не сработала. У нас русскоговорящие люди называют себя украинцами и в гробу видели эту Россию. Обломались тут и русская пропаганда, и русская идея. Одновременно, впрочем, и наши националистические правые. Оказалось, что мы странная страна. Здесь можно быть украинцем, не зная ни слова по-украински. И не хотеть быть русским, говоря на этом языке. Это какая-то новая реальность, которую никто не ожидал", - отметил писатель.

Подервянский считает, что тема языка совершенно неактуальная в Украине, но на ней все еще пытаются вырулить российские пропагандисты.

"Тема языка в Украине совершенно неактуальная. Она надуманная. А язык со временем выучат. Это ведь тоже вопрос правильной политики. Если говорить грамотно, красивой мовою станет престижно, и культура будет соответствовать этому, то народ сам выучит язык", - резюмировал Подервянский.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.