Блогер и военный эксперт Алексей Арестович рассказал, как Россия оккупирует Беларусь

Он отметил, что после проведения учений "Запад-2017" Россия действительно оставила на территории Беларуси часть своих Вооруженных сил, тем самым выполнив новую часть своего плана по "мягкой оккупации" своего "союзного государства".

Об этом он рассказал 2018 года в интервью Апостроф.

"Нужно понимать, что такое "мягкая оккупация". Это не так, что танк стоит на перекрестке. Беларусь и так очень лояльна к России. А учитывая, что весь высший командный состав всех силовых структур Беларуси без исключения заканчивал российские военные академии, там уже двойная или даже тройная лояльность", - отметил эксперт.

По его словам, Россия, скорее всего, будет пытаться по крымскому варианту оккупировать Беларусь. Он добавил, что РФ разлагает силовиков Беларуси, перетягивает ключевых лиц на свою сторону и в нужный момент совершит захват.

"Она разлагает силовиков Беларуси, перетягивает ключевых лиц на свою сторону, людей из государственного управления. И в нужный момент – бац! – и окажется, что есть святая союзная держава России и Беларуси. Однажды Лукашенко, который не хотел этого, проснулся в наручниках на руках, а вокруг все эти силовики, закончившие российские академии, стоят и говорят: "Здравствуйте, Александр Григорьевич! Вы, оказывается, предатель", - говорит Арестович.

При этом военный эксперт отмечает, что именно такой вариант является для Москвы более эффективным.

Напомним, Арестович объяснил, чем для Украины может обернуться новое перемирие.

Также Politeka сообщала, Арестович усомнился в реальности спецоперации в Луцке.

Как Politeka писала, что Арестович загнал Зеленского в угол одним вопросом о Майдане.