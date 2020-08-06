Российский певец Алексей Лебединский рассказал о реалиях в РФ

По его словам, в России наступают настоящие совково-сталинские времена, затыкаются оставшиеся независимые источники информации, ведь был принят закон об ответственности за распространение иностранных газет и журналов "без соответствующего разрешения".

Такое мнение он озвучил 2019 года в блоге для издания Обозреватель.

Он добавил, что Россия руководит людьми с помощью страха, что можно увидеть в передачах, которые транслируют по ТВ.

"Сознание людей просто убито телевизором. Тем более, что есть страх. Кроме страха нет больше никакого другого фактора. Это чистый животный страх за свою свободу и жизнь. Убеждения – это уже следствия. Человеку свойственно прикрывать свои недостатки", - отметил Лебединский.

Кроме того, музыкант объяснил, что сейчас россиян убеждают в том, что они великие и "выше других" народов. При этом люди доведены до такого состояния, что боятся выйти на протесты против власти.

"В России все делается для того, чтобы люди считали себя великими и жрали дешевую водку, не задавая вопросов ни о чем глобальном. Если бы люди не боялись, они бы давно вышли, я вас уверяю. Но им очень хорошо показывают, что будут последствия. Гайки зажимают все больше и больше. И пока не закончится энергетический запас, на котором и сидит путинская власть, и не начнется реальный голод или локальное восстание, к которому все присоединятся, можно и не ждать, что народ всколыхнется", - заявил Лебединский.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев.

Как сообщала Politeka, Лебединский пристыдил Россию за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что разгневанный Лебединский "напророчил" Путину печальное будущее.