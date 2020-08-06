Российский блогер-миллионник Руслан Усачев раскритиковал власть РФ и высказался об аннексии Крыма

Он отметил, что Украина обязательно "отберет полуостров у России и будет при этом права". Усачев также отметил, что политика Кремля "втягивает россиян в болото". Кроме того, он упрекнул Путина и российских политиков за ложь об Украине.

Об этом он рассказал в интервью скандальному блогеру Даниле Поперечному, передает Обозреватель (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Наши политики выстраивают все так, чтобы втянуть тебя в трясину, в ложь постоянную. И Украина – это лучший пример. Вопрос с Крымом, я считаю, никогда не будет решен. Это настолько заваренная каша в геополитическом контексте... Был спокойный регион, а теперь он будет вот такой. За него будут ругаться, будут торговаться. люди за него будут с*аться. Простой вариант – Путин забрал Крым, а Украина его отберет когда-нибудь. Потому что они правы. А реальность такова, что – там болото..." – высказался блогер.

Также он отметил, что правительство РФ "поступило нечестно", когда начало раздавать российские паспорта в Крыму.

"А вспомним, как в Крыму начали раздавать паспорта России... Теперь эти люди, по сути, граждане РФ, они сами туда пришли. Честно ли поступило правительство России? Нет! Это тот узел, который ты не разрубишь. И либо ты становишься радикалом, либо ты будешь в полной неопределенности и болоте", – подытожил российский блогер.

Напомним, что известный шоумен Данила Поперечный раскрыл, до чего власти РФ довели страну.

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