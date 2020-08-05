Российский писатель Захар Прилепин, добровольно примкнувший к рядам террористов на Донбассе, сделал странное заявление

По его словам, террористам самопровозглашенных "Л/ДНР" нужна прорусская Украина и она такой будет, ведь это якобы долгий процесс, но неизбежный.

Таким мнением он поделился 2019 года в интервью "Комсомольской правде".

По словам боевика, для "позитивных изменений" на востоке предпримут попытки "договориться" и даже "манипулировать" президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками.



"Если у нас есть возможность ими манипулировать и даже шантажировать, возможны позитивные изменения. А если мы просто движимы силой инерции, как с Януковичем, будут те же самые грабли", - заявил скандальный Прилепин.

При этом террорист добавил, что им "нужна только прорусская Украина и никакая другая". При этом он пригрозил, что наша страна якобы обязательно будет прорусской.

"Для этой территории характерно наплевательское отношение к прежним договоренностям. Нам нужна прорусская Украина и никакая другая. И она такой обязательно будет. Это долгий процесс, но неизбежный. Когда я воевал в Чечне, мне говорили, что мы 100 лет будем враждовать. Ну и где сегодня те предсказатели?" - добавил он.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.