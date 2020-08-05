Известный писатель и художник Лесь Подервянский рассказал, почему российский народ никогда не изменится

Писатель считает, что президент России Владимир Путин не делает ничего, что не нравилось бы народу.

Такое мнение он озвучил 2015 года в интервью Апострофу. Он также отметил, что главным отличием россиян от украинцев является то, что россияне являются рабами, а украинцы всегда рвались к свободе.

"Россияне — рабы, а мы (украинцы — прим.ред.) — свободные люди. И ничего с этим не сделаешь. Это не переменить никакими социальными реформами, ничем", — добавил писатель.

Кроме того, писатель объяснил, что россияне всегда будут испытывать ненависть к свободным людям, ведь сами являются по своей сути - рабами.

"Россияне испытывают ненависть рабов к свободным людям - украинцам. Это изначально глубокая ненависть. Потому что для них тот, кто не раб, — враг. Иначе у них не получается. Их теперь бесит, что люди, которых они считали своими, к тому же слегка недоделанными, с каким-то смешным языком, в какой-то дурковатой одежде, с какими-то идиотскими претензиями, вдруг оказались свободными людьми. И это простить им нельзя. Их нужно уничтожить", - заявил Подервянский.

Писатель заявил также, что скептически относится к российским либералам, критикующим власть и церковь, ведь даже они всегда "лажали" на украинском вопросе.

"Ты знаешь, я все равно им не верю. Русский либерализм всегда лажается на украинском вопросе. Ленин, на самом деле, был мудрым человеком, когда сказал, что русская интеллигенция — это не мозг нации, а г...о", - резюмировал он.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.