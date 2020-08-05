Журналист Айдер Муждабаев раскрыл кровавые планы президента РФ Владимира Путина на Украину
По его мнению, президент России Владимир Путин готовится к войне, о чем свидетельствуют данные западных разведок, а Европа сама взращивает монстра.
Такое мнение он озвучил в 2018 году, передает Обозреватель.
"По данным западных разведок, Путин уже готовится к войне. Это очевидно по всем признакам: расположение войск, типы вооружений, постановка экономики под контроль государства и т.д. В это время Европа строит планы на расширение закупок русского газа и продолжает покупать нефть", – отметил он.
Результаты ЗНО-2020 стали настоящим ударом, крик души украинцев: "Сами виноваты!"
Фитнес-тренер Усманова едва прикрыла прелести ниточками: с таким телом купальник не нужен
Асмус не сдержалась и проговорилась о скорой свадьбе Харламова: "Нефиг было..."
Мокрая Тина Кароль ошеломила соблазнительными формами без белья: "Сладкая вишенка"
По его словам, у России нет других денег и быть не может, ведь их доход состоит из нефти.
"Кроме нефти, газа и страха, она ничего на экспорт не производит. Ирония судьбы в том, что кормить/вооружать будущего агрессора больше других хотят Германия и Австрия. Прошлый рейх, как мамка, дает сиську нынешнему. Или берет сиську. Или не сиську. Дело в сути — не в аллегориях", – подчеркнул он.
По мнению журналиста, Россия в конечном итоге пойдет войной на Европу.
"Европа сама взращивает монстра, который пойдет на нее войной. Собственно, уже пошел. Пока что гибридной. Думаете, хер*ы бюргеры, на Украине он остановится, а вас будет любить? Будет. Только форма этой любви вам не совсем понравится, ведь на Украине Путин не остановится", – резюмировал он.
Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.
Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.
Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.