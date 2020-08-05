Журналист Айдер Муждабаев раскрыл кровавые планы президента РФ Владимира Путина на Украину

По его мнению, президент России Владимир Путин готовится к войне, о чем свидетельствуют данные западных разведок, а Европа сама взращивает монстра.

Такое мнение он озвучил в 2018 году, передает Обозреватель.

"По данным западных разведок, Путин уже готовится к войне. Это очевидно по всем признакам: расположение войск, типы вооружений, постановка экономики под контроль государства и т.д. В это время Европа строит планы на расширение закупок русского газа и продолжает покупать нефть", – отметил он.



По его словам, у России нет других денег и быть не может, ведь их доход состоит из нефти.

"Кроме нефти, газа и страха, она ничего на экспорт не производит. Ирония судьбы в том, что кормить/вооружать будущего агрессора больше других хотят Германия и Австрия. Прошлый рейх, как мамка, дает сиську нынешнему. Или берет сиську. Или не сиську. Дело в сути — не в аллегориях", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, Россия в конечном итоге пойдет войной на Европу.

"Европа сама взращивает монстра, который пойдет на нее войной. Собственно, уже пошел. Пока что гибридной. Думаете, хер*ы бюргеры, на Украине он остановится, а вас будет любить? Будет. Только форма этой любви вам не совсем понравится, ведь на Украине Путин не остановится", – резюмировал он.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.