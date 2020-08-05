Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на приритетность тем в российских СМИ

В интервью изданию «Медуза» скандальный российский политик отметил, что центральные каналы и газеты практически не освещают бунты в Хабаровском крае, зато события в Украине для них куда важнее.

«Люди постоянно выходят без сучка и задоринки, ни единой лампочки не разбили, ничего. Но все федеральные телеканалы замолкли, ничего не показывают. У Соловьева что-то поговорили, у Скабеевой, а в информационных выпусках ничего. День ничего, уже 23 дня митинги, а центральные каналы все равно ничего не сообщают. В Америке в любом штате споткнулся кто-то, ребенок заплакал — все показывают. Хабаровск бурлит 23 дня — ничего! Это игнорирование раздражает людей, людям неприятно, что их нет. Нет Хабаровска и все! Есть Украина, Белоруссия — их постоянно показывают, а Хабаровска нет!», – эмоционально заявил Жириновский.

Тем не менее, сам глава ЛДПР не упускает из виду ни Беларусь, ни Украину. Так, недавно он призвал Александра Лукашенко сняться с выборов.

«Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», – заявил он.

При этом Жириновский добавил, что самый оптимальный вариант для Беларуси – последовать примеру Крыма и вернуться к «родным берегам».

Также он успел пригрозить Украине и всему миру ракетами:

«Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет время, взовьются русские флаги. Это будет. Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем пол планеты отутюжить, и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы что, не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты и все».

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.