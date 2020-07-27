Главный итог визита в Киев президента Швейцарии – это требование о необходимости отправки в оккупированный Крым представителей международных организаций по правам человека

Такое мнение в своей статье для Крым.Реалии озвучил публицист и журналист Виталий Портников, передает Politeka.

По мнению автора, это говорит о том, что Крыму дана однозначная характеристика: аннексированная территория, на которой постоянно нарушаются права людей, которые там проживают, в связи с чем на полуострове необходим постоянный международный мониторинг для контроля за соблюдением этих прав.

Порнтиков признает, что в Кремле к этому заявлению отнесутся, скорее всего, скептически, но это, утверждает он, лишь на первый взгляд.

"Разве мы можем говорить, что за шесть лет, которые прошли после оккупации, Крым полностью "вписался" в правовое пространство России? Нет, не можем. В Крыму нет "Российских железных дорог", нет российской банковской системы, нет российской мобильной связи, нет международного транспортного сообщения", – перечислил журналист.

То есть, объясняет Портников, нет ничего, что хоть как-то связывает оккупированный полуостров с мировой экономикой.

Поэтому, продолжил автор данное предложение президента Швейцарии – это именно то, на что должен опираться украинский МИД.

"Здесь у Украины есть не просто авторитетные союзники. Когда в Берне выступают с подобными предложениями, то понимают, что они смогут найти взаимопонимание у других стран, и в самих ОБСЕ и ООН", – объяснил свою точку зрения Виталий Портников.

Журналист признает, что со стороны украинских дипломатов вначале будут декларации, а не действия. Все равно международный мониторинг в аннексированном Крыму станет важным условием такой поддержки, когда Москве нужно будет заручиться поддержкой мирового сообщества.

Поэтому, убежден автор, слова президента Швейцарии – это своего рода индикатор.

"Индикатор того, что мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка. И что оккупация Крыма и Донбасса – именно так, обеих этих территорий – остается важным пунктом международной повестки дня", – подытожил Портников.

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