Известный журналист Айдер Муждабаев объяснил особенности "русского мира"

Так, он напомнил 2017 года о том, что даже так называемые российские либералы в вопросе Крыма ведут себя также, как и верные путинцы. А "русский мир" - это не только ложь, это ещё когда ты боишься правды.

Об этом журналист написал на своей странице в сети Facebook, передает издание Обозреватель.

"Хороший русский писатель Борис Акунин, который, живя не в России, приехав в Киев, выступая в украинском телеэфире, так и не решился выговорить три слова: "Крым — это Украина". Испуганно произнёс: "Крым — это не Россия". И потом ещё какую-то чепуху. "Русский мир" — это не только ложь и девианты, это ещё когда ты боишься правды", - отметил он.

Журналист считает, что оккупированные агрессором территории не возвращаются согласно принципу "русского мира" - если Украина не успешна, то зачем возвращаться. И отмечает, что такая позиция очень близка к пониманию единства образа мыслей "русского мира" — от его хард- до лайт-версии.

"И вот тут проявляется контраст, по которому я определяю ментальную границу "русского мира". Украинцы, не причастные к крымскотатарскому горю, рефлексируют, сочувствуют, помогают, чем могут, хотя бы морально. А россияне, чья страна является автором этого гибридного геноцида XXI века, молчат, отписываются от новостей про Крым. Как недавно сказал один русский не провластный журналист: "Мы дистанцировались от Крыма". От еврейских гетто тоже когда-то "дистанцировались"", - резюмирует Муждабаев.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.