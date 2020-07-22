Историк Павел Бондаренко рассказал о тяжком труде во времена СССР

Как передает Politeka.net, пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Историк напомнил, что 22 июня 1930 года Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Так называемые «палочки».
 
"Что это такое? О, это чудесное изобретение коммунистов. За работу теперь колхозникам не платили. Отработал день – поставили палочку в ведомость. Прямо скажем – оставалось после расчета с любимым государством немного. В неурожайные годы – вообще ничего. Потому, что любимому государству рабочих и крестьян было абсолютно начхать урожайный год или нет. План выполни. Как хочешь. Неурожай – роди эти тонны, купи в Америке или на Марсе, но государству план дай – не греши", - отметил историк. 

Также он напомнил, что людям в то время приходилось выживать лишь за счет своего огорода и коровы.
 
"А чтобы крестьяне не бежали из колхозного рая, советская власть постановила отобрать у них паспорта и таким образом прикрепила к колхозам. То есть вернула крепостное право, отмененное царем-батюшкой 69 лет назад", - подчеркнул Бондаренко.

По его словам, даже несмотря на тяжелую работу, людям могли не засчитывать трудодни.

"Отишачил ты с двух часов утра до одиннадцати вечера в поле, а тебе – дулю. А вот куму или куме своей бригадир мог и два, и четыре «трудодня» записать. И десять. Совершенно законно. Закон такой был в СССР. Кстати, так колхозных «ударников» создавали", - отметил историк.
 
Бондаренко также подчеркнул, что к работе принуждали и несовершеннолетних.
 
"Кстати, в колхозах должны были пахать и подростки, начиная с 12 лет. Минимальная выработка для них устанавливалась 50 дней в году. Такая типа барщина советского образца.  Кто там по сталинскому «порядку» скучает? Давно мечтаю – создать такой туристический объект – колхоз времен Сталина-Хрущева-раннего Брежнева. Да и помещать в него на пару месяцев всех фанатов «счастливого советского прошлого». Чтобы прочувствовали, как оно…", - заключил он.

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