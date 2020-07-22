Історик Павло Бондаренко розповів про тяжку працю в часи СРСР
Як передає Politeka.net, посаду, яку він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Історик нагадав, що 22 червня 1930 року Всесоюзний союз сільськогосподарських колективів СРСР встановив оцінку і оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудодні. Так звані «палички».
"Що це таке? О, це чудовий винахід комуністів. За роботу тепер колгоспникам не платили. Відпрацював день – поставили паличку у відомість. Прямо скажемо – залишалося після розрахунку з коханим державою небагато. У неврожайні роки – взагалі нічого. Тому, що коханій державі робочих і селян було абсолютно начхати врожайний рік, чи ні. План виконай. Як хочеш. Неврожай – роди ці тонни, купи в Америці чи на Марсі, але державі план дай – не гріши", - зазначив історик.
Також він нагадав, що людям в той час доводилося виживати лише коштом свого городу і корови.
"А щоб селяни не тікали з колгоспного раю, радянська влада ухвалила відібрати у них паспорти і таким чином прикріпила до колгоспів. Тобто повернула кріпосне право, скасоване царем-батюшкою 69 років тому", - підкреслив Бондаренко.
За його словами, навіть попри важку роботу, людям могли не зараховувати трудодні.
"Відішачивши з двох годин ранку до одинадцятої вечора в полі, а тобі – дулю. А ось куму або кумі своїй бригадир міг і два, і чотири «трудодня» записати. І десять. Абсолютно законно. Закон такий був у СРСР. До речі, так колгоспних «ударників» створювали", - зазначив історик.
Бондаренко також підкреслив, що до роботи і примушували неповнолітніх.
"До речі, в колгоспах повинні були працювати і підлітки, починаючи з 12 років. Мінімальний виробіток для них встановлювалася 50 днів у році. Така типу панщина радянського зразка. Хто там по сталінському «порядку» сумує? Давно мрію – створити такий туристичний об'єкт – колгосп часів Сталіна-Хрущова-раннього Брежнєва. Та й поміщати в нього на пару місяців всіх фанатів «щасливого радянського минулого». Щоб відчули, як воно…", - уклав він.
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