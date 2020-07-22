"Що це таке? О, це чудовий винахід комуністів. За роботу тепер колгоспникам не платили. Відпрацював день – поставили паличку у відомість. Прямо скажемо – залишалося після розрахунку з коханим державою небагато. У неврожайні роки – взагалі нічого. Тому, що коханій державі робочих і селян було абсолютно начхати врожайний рік, чи ні. План виконай. Як хочеш. Неврожай – роди ці тонни, купи в Америці чи на Марсі, але державі план дай – не гріши", - зазначив історик.

Також він нагадав, що людям в той час доводилося виживати лише коштом свого городу і корови.