В России к Владимиру Путину обратились с просьбой о помощи несколько нестандартным способом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, жители села Кукуевка Курской области высадили картофелем обращение к российскому президенту.

"В.В. Путин, помогите Кукуевке Курской области", - говорится в обращении.

"Почему не на коленях? Жители курского села Кукуевка высадили обращение к Путину картофелем", - сообщил украинский блогер "Фашик Донецкий".

По данным российских СМИ, жители Кукуевки просят Путина о помощи в решении проблем с застройкой поселка.

Местные жители сообщают, что не могут достроить дома и несколько лет зарегистрировать уже готовую недвижимость. По их словам, "поселок не развивается", потому что в нем нет газификации и дорожной сети. Также жители Кукуевки пожаловались и на недостаточное медицинское обслуживание.

По данным российских СМИ, жители Кукуевки уже трижды обращались к президенту РФ с просьбой о помощи, однако никакой реакции так и не было.

"Мы, жители села Кукуевка Курской области, просим у вас помощи в решении проблемы с застройкой нашего поселка. В течение более чем двух лет мы не можем зарегистрировать свои дома... С января 2018 года прекратилась выдача разрешений на строительство, и часть поселка является незастроенной, что создает пожарную угрозу построенным домам", - говорится в последнем видеообращении.

Напомним, россиянин рассказал, почему в РФ взбунтовались жители: "Главный враг не Киев и не Вашингтон".

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел наперекосяк после масштабного "Майдана" в РФ.