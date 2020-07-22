Журналист Айдер Муждабаев рассказал, почему президент РФ Владимир Путин никогда не отдаст Донбасс Украине

По его словам, президент России Владимир Путин не намерен возвращать ни аннексированный Крым, ни оккупированные территории Донбасса в силу особенностей своей психологии.

Такое мнение он озвучил 2019 года для журналистов издания Обозреватель.

"Путин никогда не вернет Украине оккупированные территории — и Крым, и ОРДЛО тоже. Никогда. Люди, которые говорят, что Путин на каких-то условиях может вернуть ОРДЛО, ничего не понимают в его психологии. Крутой пахан никогда ничего не отдает. Он никогда не проявляет слабость", — пояснил Муждабаев.

По его мнению, "с Путиным можно вести переговоры только о капитуляции".

"Либо капитулировать перед ним, либо, чтобы он капитулировал. Никаких договоренностей с ним никогда не будет", - заверил журналист.

Также ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев высказался о переговорах Украины с "ДНР" и "ЛНР". По его словам, прямые переговоры между официальным Киевом и "властями" "ДНР" и "ЛНР" будут означать поражение Украины.

"Как только такие переговоры начнутся, разговоры о независимой Украине закончатся. Это будет означать, что Украина сдалась, признала российскую ложь. Как говорят, если палец в ловушку попал, то и весь пропал. Это то, о чем мечтает Путин. И это то, чего он хочет. Он хочет навсегда оставить себе Крым и заставить Украину считаться с оккупированной Россией территорией", – заявил он.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.