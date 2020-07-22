Демонтаж России – лучший выход для Украины и Крыма
Об этом в своем блоге для Эспресо пишет журналист Виталий Портников, передает Politeka.
Публицист напомнил, что 40 лет назад парламенты Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о присоединении к СССР.
"Владимир Путин называет этот процесс "инкорпорацией", которая соответствовала тогдашнему международному праву. Но Путин лжет", – утверждает публицист и объясняет почему.
Так, согласно договоренностям Гитлера и Сталина, Латвию, Литву и Эстонию отнесены к "сфере влияния" СССР, Гитлер при этом незамедлительно вывез из этих государств немецкое население. В свою очередь, СССР Союз потребовал от Риги, Каунаса и Таллинна согласиться с размещением на их территории Красной армии.
Астафьева удивила фигурой, приспустив полупрозрачное платье: "Возраст берет свое"
Запроданка Брежнева спела на родном языке и крупно опозорилась: "Да это же полный..."
Безупречная Эби Рэтчфорд показала королевский размер в малюсеньком купальнике: "Огненная дама"
"Можно получить финансовую помощь": кому ждать денег с 15 июля после решения Кабмина
"С помощью этих войск и новых оккупационных частей Красной Армии во всех трех странах были произведены государственные перевороты, их правительства смещены. После этого прошли так называемые "выборы" в новые парламенты, к участию в которых были допущены только коммунисты и их союзники. Но даже в этих условиях жителям оккупированных стран не доверяли: бюллетень в урну бросал не избиратель, а член избирательной комиссии", – сообщил Портников.
Самое главное на тот момент, по мнению автора, было то, что в предвыборной программе коммунистов не говорилось ни слова о присоединении к СССР.
"Даже сами руководители балтийских компартий и новые "депутаты" об этом ничего не знали, они считали, что будут править новыми "социалистическими странами". При этом решение о присоединении к СССР согласно действующим Основным законам стран Балтии могло приниматься только на референдуме, а вовсе не путем голосования в парламенте", – продолжил журнались.
Публицист акцентирует внимание на том, что спустя 74 года после этих событий российский президент Владимир Путин повторил в Крыму эти "сталинские фокусы".
"Верховный Совет автономии не будет иметь никаких законных прав ни для голосования о "независимости" Крыма, ни для решения о присоединении нового "государства" к России. При этом в Крыму даже не осмелились провести "референдум" о независимости, что ставит под сомнение легитимность решения о его присоединении к России даже с российской позиции. Это решение, кстати, противоречило уже не только украинскому, не только крымскому, но и российскому законодательству. Но когда нарушение закона останавливало преступников – Сталина, Путина и их подельников и поклонников", – объяснил свою точку зрения Виталий Портников.
Журнналист указал на то, что Конституция СССР не сделала страны Балтии частью Советского Союза. Для того, чтобы вернуться к примату международного права, пришлось демонтировать сам СССР.
"Возможно, это горькое, но полезное лекарство сработает и в случае с Российской Федерацией: ее демонтаж для восстановления территориальной целостности Украины представляется на сегодняшний день лучшим выходом и для Украины, и для Крыма, и для народов самой России, в том числе и для русского народа", – подытожил Портников.
Грымчак рассказал, когда Крым вернется в Украину: "Никуда они не денутся".
Писатель Валетов рассказал, что ждет Донбасс в будущем: "Нести тяжело, бросить жалко".
"Независимость закончится": Муждабаев предупредил об опасности из-за переговоров с "ДНР" и "ЛНР".