Демонтаж России – лучший выход для Украины и Крыма

Об этом в своем блоге для Эспресо пишет журналист Виталий Портников, передает Politeka.

Публицист напомнил, что 40 лет назад парламенты Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о присоединении к СССР.

"Владимир Путин называет этот процесс "инкорпорацией", которая соответствовала тогдашнему международному праву. Но Путин лжет", – утверждает публицист и объясняет почему.

Так, согласно договоренностям Гитлера и Сталина, Латвию, Литву и Эстонию отнесены к "сфере влияния" СССР, Гитлер при этом незамедлительно вывез из этих государств немецкое население. В свою очередь, СССР Союз потребовал от Риги, Каунаса и Таллинна согласиться с размещением на их территории Красной армии.

"С помощью этих войск и новых оккупационных частей Красной Армии во всех трех странах были произведены государственные перевороты, их правительства смещены. После этого прошли так называемые "выборы" в новые парламенты, к участию в которых были допущены только коммунисты и их союзники. Но даже в этих условиях жителям оккупированных стран не доверяли: бюллетень в урну бросал не избиратель, а член избирательной комиссии", – сообщил Портников.

Самое главное на тот момент, по мнению автора, было то, что в предвыборной программе коммунистов не говорилось ни слова о присоединении к СССР.

"Даже сами руководители балтийских компартий и новые "депутаты" об этом ничего не знали, они считали, что будут править новыми "социалистическими странами". При этом решение о присоединении к СССР согласно действующим Основным законам стран Балтии могло приниматься только на референдуме, а вовсе не путем голосования в парламенте", – продолжил журнались.

Публицист акцентирует внимание на том, что спустя 74 года после этих событий российский президент Владимир Путин повторил в Крыму эти "сталинские фокусы".

"Верховный Совет автономии не будет иметь никаких законных прав ни для голосования о "независимости" Крыма, ни для решения о присоединении нового "государства" к России. При этом в Крыму даже не осмелились провести "референдум" о независимости, что ставит под сомнение легитимность решения о его присоединении к России даже с российской позиции. Это решение, кстати, противоречило уже не только украинскому, не только крымскому, но и российскому законодательству. Но когда нарушение закона останавливало преступников – Сталина, Путина и их подельников и поклонников", – объяснил свою точку зрения Виталий Портников.

Журнналист указал на то, что Конституция СССР не сделала страны Балтии частью Советского Союза. Для того, чтобы вернуться к примату международного права, пришлось демонтировать сам СССР.

"Возможно, это горькое, но полезное лекарство сработает и в случае с Российской Федерацией: ее демонтаж для восстановления территориальной целостности Украины представляется на сегодняшний день лучшим выходом и для Украины, и для Крыма, и для народов самой России, в том числе и для русского народа", – подытожил Портников.

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