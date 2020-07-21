Российский журналист и писатель Дмитрий Быков высказался о президенте РФ Владимире Путине и российском обществе
По его словам, нынешнего президента России Владимира Путина некем заменить и вырастить за шесть лет преемника невозможно.
Такое мнение он выразил 2018 года в интервью для издания "Собеседник".
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Быков подчеркнул, что в 1999 году Путин отвечал запросу страны: "ей нужен был вождь молодой, здоровый (особенно после Ельцина), энергичный, вообще принципиально новый – поскольку и страна была радикально обновлена и только начинала обвыкаться в новом статусе".
По его словам, после Путина власть может получить только Путин – как бы его ни звали, а Россия стала совсем другой - скатилась в худшую сторону.
"Сегодняшняя Россия настолько деградировала в результате многолетнего застоя, настолько поглупела от беспрерывных запретов, настолько контролируется на всех уровнях спецслужбами и их агентами, что никакого нового лидера она не хочет; да она просто не выдержит его, как старец не выдержит марафона – при всей бесспорной пользе бега. Сегодня нам нужен, нам бы чего-нибудь уютного, прежнего, Брежнева", - резюмировал Быков.
Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.
Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.
Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.