Российский журналист и писатель Дмитрий Быков высказался о президенте РФ Владимире Путине и российском обществе

По его словам, нынешнего президента России Владимира Путина некем заменить и вырастить за шесть лет преемника невозможно.

Такое мнение он выразил 2018 года в интервью для издания "Собеседник".

"Данность же такова, что заменить Путина некем и вырастить за шесть лет преемника невозможно: технически-то это несложно сделать и за год, как показал случай того же Владимира Путина в 1999 году, – но мировоззренчески не получится никак", - отметил он.

Быков подчеркнул, что в 1999 году Путин отвечал запросу страны: "ей нужен был вождь молодой, здоровый (особенно после Ельцина), энергичный, вообще принципиально новый – поскольку и страна была радикально обновлена и только начинала обвыкаться в новом статусе".

По его словам, после Путина власть может получить только Путин – как бы его ни звали, а Россия стала совсем другой - скатилась в худшую сторону.

"Сегодняшняя Россия настолько деградировала в результате многолетнего застоя, настолько поглупела от беспрерывных запретов, настолько контролируется на всех уровнях спецслужбами и их агентами, что никакого нового лидера она не хочет; да она просто не выдержит его, как старец не выдержит марафона – при всей бесспорной пользе бега. Сегодня нам нужен, нам бы чего-нибудь уютного, прежнего, Брежнева", - резюмировал Быков.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.