Вот это да!

В Запорожской области на пляже бабушка "выгуливала" внука на поводке

Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале "Мелитополь".

На видео видно, как бабушка обвязала талию мальчика длинной веревкой и держала "поводок" на берегу.

"Ничего особенного", - подписали ролик в паблике.

Кроме того, мы писали, что в Запорожье задержали любителей "русского мира", которые агитировали за создание так называемой "Запорожской народной республики".

Сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, в Запорожье СБУ задержала группу сепаратистов, которые пропагандировали в регионе идеи "русской весны" и призвали создать "ЗНР".

Известно, что злоумышленники были членами одного из пророссийских радикальных движений, которое выступает за отделение юго-восточных регионов от Украины и за создание псевдореспублик вроде "ДНР" и "ЛНР".

По информации СБУ, после неудачной попытки захватить власть в Запорожье весной 2014 года, когда патриотически настроенные жители города феерично забросали яйцами и мукой сторонников "русского мира", задержанные выехали на территорию оккупированного Луганска.

Там они помогали сепаратистам обустраивать блокпосты и возводить баррикады около захваченных террористами административных зданий города, а вскоре начали "работать" уже непосредственно на боевиков, воюющих против ВСУ.

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