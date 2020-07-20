Известный художник и писатель Лесь Подервянский высказался об украинском обществе

По его словам, главным отличием украинцев от других народов мира есть удивительная склонность к самоорганизации.

Об этом он рассказал 2015 года в интервью сайту "Апостроф".

"В обычных странах есть такое понятие как национальная элита. Всюду она всегда была. А у нас ее нет. Сколько бы о ней ни говорили, нет ее. Но у нас такой удивительный народ, который заменяет эту элиту. Это своим животным чутьем чувствовал Нестор Махно, сделавший важнейшее открытие, что тут можно жить без начальства. В России это представить невозможно. Потому что без начальства они разнесут все, напьются и зарубят друг друга топорами. А украинский народ обладает удивительным свойством самоорганизовываться", - пояснил он.

По его словам, украинцы даже не нуждаются в государстве. Точнее, прекрасно могут без него жить. Поэтому государство у украинцев вроде природного стремления "щоб було, як у всіх".

"Это было видно на Майдане, где сразу же возникла железная организация по горизонтали. То же самое — батальоны, которые сумели отбить атаки агрессоров на востоке. Вот эта Запорожская Сечь, которая проживет без начальства, без державы, сама по себе, в этом и есть уникальность нашей страны и ее сила. У нас именно народ является элитой. А то, что себя ею называет, — просто г***о", - резюмировал он.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.