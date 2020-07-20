В недалеком будущем на могильной плите РФ обозначат даты ее жизни: 25.12.1991 — 01.07.2020

Об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, сообщает Politeka.

По его мнению, события в Хабаровске – это еще не конец, но предвестник конца Российской Федерации.

"Количество глупостей – а арест губернатора Фургала несомненная глупость Кремля – уже перерастает в новое качество. Первого июля 2020 года Российская империя умерла. Просто ей об этом еще не сказали. Это пока клиническая смерть, из которой пациент чисто теоретически может вернуться к жизни. Но не в нашем случае, поскольку впавшей в клиническую смерть России вместо лекарства здравомыслия по-прежнему вливают имперский яд милитаризма и уничтожения свободы", – объяснил свою точку зрения Яковенко.

Он считает также, что учитывая циклопические размеры "пациента" клиническая смерть может длиться многие месяцы и даже годы.

"В состоянии клинической смерти пациент ощущает эйфорию, к нему приходят мистические видения, галлюцинации, ему представляется, как он выходит из собственного тела. Все то, что в медицине называют околосмертными переживаниями, мы можем наблюдать в сегодняшней России. Те, что верит в загробный мир, могут продолжать верить в "возрождение России", в ее существование "после Путина". Возможно, эта вера кому-то помогает жить. Трезвый анализ эту веру разрушает. Россия могла бы по инерции плыть еще очень долго. Если бы ей не попался такой старательный и умелый могильщик, который за последние 20 лет отлично сделал свою работу", – убежден Игорь Яковенко.

Politeka писала, что тысячи человек устроили несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Подробности и кадры публикуют российские СМИ.

Накануне жители Хабаровска вышли на улицы, выступив против ареста главы Хабаровского края, которого обвиняют в организации убийств. Вскоре протесты вспыхнули также во Владивостоке и Комсомольсвке-на-Амуре.

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