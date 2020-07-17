В ближайшие десятилетия странам, соседствующим с Россией, не стоит ждать спокойствия

Такое мнение высказал в своем блоге на сайте Крым. Реалии публицист и телеведущий Павел Казарин, передает Politeka.

Связано это, по мнению автора, с тем, что президент России Владимир Путин – не тот человек, с которым можно договориться.

"Ближайшие шестнадцать лет не сулят спокойствия российским соседям. Невозможно договариваться с человеком, который считает вашу страну случайностью и ошибкой. Невозможно искать компромисс с тем, для кого любая ваша уступка будет недостаточной", – убежден Павел Казарин.

Кроме того, публицист убежден в том, что угождать России тоже смысла нет, так как власти этой страны сочнут это как проявление слабости.

"Нет смысла пытаться угодить стране, которая воспринимает договороспособность как проявление слабости. По степени эффективности это напоминает попытку тушить костер бензином. И если вам кажется, будто мир с Россией зависит от фамилии украинского президента – у меня для вас плохие новости", – подытожил Павел Казарин.

Politeka писала, что известный художник Александр Ройтбурд рассказал, что думает о "русском мире" в Украине. По его словам, "русский мир" является бомбой замедленного действия, которая заложена под мировую цивилизацию.

В ответ на вопрос "Насколько опасен миф о "русском мире"?" художник ответил: "Это политический конструкт, оправдывающий пещерные представления российской элиты о геополитике и мире. Эта "элита" застряла в 19 веке, когда мир делился на сферы влияния. Это бомба замедленного действия, заложенная под мировую цивилизацию, я об этом говорил еще 15 лет назад".

Российский певец Алексей Лебединский также раскритиковал власть РФ.

"Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас - русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия - обезьяна с гранатой. Потому, что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян. Ядерный чемодан находится у параноика и преступника, ракеты и танки под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает, кому", – рассказал певец.

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