На оккупированные территории Донбасса прибыли российские военные, часть из которых заражена коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, в Минобороны сообщили, что с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.

По данным украинской разведки, возросло количество лиц, которые прибывают на Донбасс с территории РФ для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов.

"Вместе с тем, до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с выявлением у них заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении украинской разведки.

Ранее директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, который выступал в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума безопасного сотрудничества и Постоянного Совета ОБСЕ, заявил, что Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донбасса в свой состав и сейчас приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух основных сценариев для территорий ОРДЛО - "абхазский" или "карабахский". Это означает, что в дальнейшем РФ может либо официально признать ОРДЛО, либо же на этих территориях еще долгие годы будет продолжаться "зморожений конфликт".

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