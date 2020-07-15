Знаменитый российский писатель Борис Акунин высказался о испытаниях, которые ожидают Россию в будущем

По его словам, россияне даже не задумываются о том, что власть РФ натворила на территории Украины, они слепы и равнодушны к украинским событиям.

Такое мнение он озвучил 2015 года для издания ЖЖ.

"Россияне не видят, не хотят знать, не задумываются о событиях в Украине. Слепота, безмыслие и равнодушие в такие моменты истории дорого обходятся. Мою страну ждут тяжелые испытания. Наверное, даже более тяжелые, чем те, через которые проходит сейчас Украина. Вот как я оцениваю последние и непоследние события. И вы не представляете, как мне хотелось бы ошибиться", - отметил он.

По его словам, в России тяжело жить, особенно в путинской, когда во многих россиян произошло помутнее рассудка и они игнорируют проблемы собственной страны. При этом он не отказывается от своей страны, но не желает находится там дольше, чем того требует его работа.

"С путинской же Россией у меня нет точек соприкосновения, мне чуждо в ней всё. И находиться здесь в период всеобщего помутнения рассудка мне стало тяжело. Трезвому с пьяными в одном доме неуютно. Буду периодически навещать - смотреть, не заканчивается ли запой. А "частью того, что называется Россия" я останусь, в этом смысле экспатриация уж точно невозможна. И Россия, которая является частью меня, тоже никуда не денется", - объяснил писатель.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России.

Также Politeka писала, что Акунин вынес приговор Путину из-за ошибки в России.



