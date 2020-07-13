За 13 лет настоятельница женского монастыря сменила четыре премиум-авто

«Бескорыстное служение» верхушки РПЦ Господу продолжает поражать воображение

О слабости к роскоши патриарха Кирилла и его ближайшего окружения не говорил только ленивый. Однако, как оказалось, любовь к безбедной жизни и дороги авто присуща не только служителям культа мужского пола, передает Politeka.net.

Так, настоятельница Покровского женского монастыря,игуменья Феофания (Мискина), обзавелась Mercedes-Benz S-класса за 10 миллионов рублей.

За сообщается в соцсетях, за последние 13 лет она сменила как минимум четыре автомобиля этого бренда.

В прошлом году женщина была награждена президентом Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством».

О Феофании известно, что она 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь, где находятся мощи Матроны Московской. Кроме того, она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове.

В 2015 году игуменья стала руководить пятизвездочной гостиницей «Покровская».

С 2001 года она владеет квартирой на Таганской улице площадью в 53,2 квадратных метров. Приблизительная стоимость квартиры Феофании — 16 миллионов рублей.

«не корысти ради, а токмо волею пославшего меня царя Вовы, а там свечной заводик и все дела», «Святые люди», «Вор на воре и вором погоняет!», «Бог из конституции послал», «Как монахиня она не может иметь собственность», «В данном случае эта дама с нуля создала культ Матроны, деньги дикие», «Бабка молится, Мерседес строится...», «Не лезьте со своим уставом в чужой "Мерседес"», «Госкорпорация "РПЦ" процветает! Ну и слава Богу!», «Кому то Матрона московскиЯ очень нехило помогает, да», – реагируют в комментариях на роскошества служительницы культа.

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