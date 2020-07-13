Экс-генпрокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвасталась новым хобби

Она решила освоить премудрости обращения с мечом и уже похвалилась успехами на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

На снимках она позирует в длинном летнем платье с развевающимся подолом, поставив перед собой меч в треть своего роста.

«Спросите меня: почему с мечом? Учусь) Знающие люди говорят, что у меня получается 😉», – подписала она публикацию.

Учиться обращению с холодным оружием Поклонская ездит в так называемый «Парк викингов» в Перевальном, где она, по ее словам, чувствует единение с природой и будто она из другой эпохи.

В комментариях не поскупились на оценку нового увлечения Поклонской, в первую очередь отметив, что ее параметры совершенно не соответствуют такому занятию, а также раскритиковав за то, что занята не тем делом.

«Осталось с журавлями научиться летать и с китами плавать ... и все наказы изберателей будут выполнены!.... Это просто п..ц - кто в думе сидит - они о чем там думают?», «Ну, если говорят, что получается, то нужно ходить с ним везде, как с иконой», «Христиане же не берут в руки оружие!», «А у вас есть президентские амбиции??!)», «Вы уже не депутат.? Развлекаетесь, а работают пусть другие», «Для меча нужны мощные руки с крепкой кистью. А здесь видим руки тоненькие, как вермишель», «Дочь Саурона», «Она себе пальцы на ногах не поотрубала, фотографируясь?», За деньги "знающие люди" признают натаху богом фехтования», – иронизируют пользователи.

Давно этой сумасшедшей не было видно и слышно. "Дедушка Николай" уже надоел?



Помнится, Путин говорил, что "Россия нуждается в притоке новых граждан"? А знающие люди говорят, что пока все умы из России бегут, переехать в путинский стагнирующий дурдом могут только такие пациенты pic.twitter.com/4BO3MT2KKI — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) July 11, 2020

Ранее мы писали о том, что Поклонская требует от мирового сообщества принять безотлагательные меры для снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.

Свое требование она отправила на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".

Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".