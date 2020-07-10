Украинская писательница Лариса Ницой призвала к самосудам за русский язык

Писательница напомнила о решении Конституционного суда, которое четко определяет, что для всех граждан Украины на всей территории государства украинский язык является обязательным. Кроме этого есть статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за невыполнение решения суда.

Об этом она рассказала 2018 года в интервью для издания Обозреватель.

"Поэтому, если у нас есть такая законная норма и у нас есть наказание за эту норму, но органы власти за этим не следят, то что остается делать украинцам? Совершать самосуды. И в этом виновата власть. Я хочу, чтобы выполнялся закон, но что делать, когда власть ставит украинцев в ситуацию, когда они должны делать самосуд? Это вынужденный шаг для нас", - говорит Ницой.

Кроме этого писательница считает, что русскоязычные люди имеют совсем другое мышление, они якобы живут временами совка, который пропитал их нутро.

"Сознание русскоязычных людей до сих пор зависит от того, что им впарили еще со времени "совка". Украинский язык уничтожался и навязывалась мысль, что русский язык на территории Украины был всегда, а он был не всегда. Русскоязычные говорят, что здесь всегда был русский язык, и в их жизни да, всегда был, но до их жизни - нет. И поэтому люди, которые до сих пор меряют этими мерками, которые до сих пор не освободились от этих рабских советских пут, то они рабы, а что с ними сделаешь?", - считает она.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.