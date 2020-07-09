Письменниця і мовна активістка Лариса Ніцой висловилася про російську мову в Україні

На її думку, російськомовність частини населення України не є ситуацією, яка склалася історично.

Про це вона заявила під час ефіру на телеканалі ОбозревательТВ.

"Нічого історично не склалося. Російська мова була завезена в Україну танками, голодоморами, розстрілами. Російська мова нав'язана Україні кров'ю. Дуже красивою фразою прикривають терор і геноцид", – заявила вона.

Письменниця назвала українців, які не бажають говорити українською, "неробами", які замість того, щоб вивчити мову своєї країни, продовжують розповідати про історичну справедливість.

"Ці нероби замість того, щоб вивчити українську мову, розповідають нам про "так зване - історично склалося". Вчіть мову. Російська мова нехай домінує в Росії, в Україні повинна домінувати українська мова. Крапка", – резюмувала Ніцой.

Також раніше повідомлялося, що Лариса Ніцой розповіла, як Росія вкрала історію України. За її словами, жителі України повинні застосовувати до РФ історичну назву "Московія", так як термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

"Ви знаєте, як вони стали російськими? Російські царі спочатку вкрали у нас назву "Русь". Адже вони були московитами. Русь – це наше. У ваших батьків вкрали хату, а ви кажете, що власники - ті, хто вкрали", - заявила письменниця.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.