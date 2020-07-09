Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает агрессивную политику Владимира Путина в Крыму, неожиданно заверил, что не лезет в политику

Кроме того, он прокомментировал свой статус доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина и травлю из-за поддержки аннексии Крыма. Об этом он рассказал в интервью Собеседнику.

«Сам в политику никак не запрыгивал. Как-то Валерия участвовала в концерте, посвященном референдуму в Крыму. И тут же автоматически наши с ней имена политизировали… Каждый публичный человек имеет свою политическую позицию. Но это не участие в политике, а выражение своей точки зрения», — уверен Пригожин.

Также продюсер опроверг связь между назначением его жены, российской певицы Валерии доверенным лицом президента России Владимира Путина и год спустя получением звания Народной артистки РФ. Пригожин заявил, что в 2005 году исполнительница стала Заслуженной артисткой России, а через восемь лет – народной. Но тогда ей просто-напросто забыли вручить награду официально, а спохватились лишь в 2014 году.

«А тут – события в Крыму. И потом люди, увидев ее в телевизоре на том концерте в поддержку присоединения Крыма, подумали: вот, она за это получила звание! Нет, все не так было! И нам приходится оправдываться почему-то…» — посетовал он.

Кроме того, он выступил против революций в России, ведь якобы они не могут причести к хорошему результату.

«Есть категория россиян, которые жаждут крови и революции. Еще ни одна революция не привела Россию к успешному развитию…», — заявил Пригожин.



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Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

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