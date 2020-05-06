Чоловік Валерії російський продюсер Йосип Пригожин виправдав анексію Криму

Російський продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин виправдав окупацію Криму, аргументувавши це тим, що аннексований півострів ризикував перетворитися на «другий Донбас».

Про це він розповів під час прес-конференції видання Политнавигатор (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що підтримка «референдуму» була свідомим вибором. За його словами, це була «внутрішня потреба», і ратувати за «приєднання» півострова до Росії ніхто не просив, не підкуповував, не пропонував грошей за таку позицію.

Крім того, йдучи на цей крок, Крим «вберегли» від «неадекватного управління революціонерів, що прийшли до влади», як назвав українську владу продюсер.

«Ми підтримали референдум, ми в Крим їздили протягом 25-30 років, ми знаємо, що відбувалося – розвивався він, не розвивався, ми розуміємо, що там є російський флот, ми розуміємо, що там є велика кількість російськомовної аудиторії. Ми розуміємо, чим може закінчитися неадекватне управління прийшли революціонерів в Україні, тому ми рятували Крим», — заявив він.

Якщо б цього не сталося, то, на переконання Пригожина, в Криму почався би «другий Донбас, якщо не перший».

«Ми розуміємо, що б могло статися. Ми б сьогодні отримали б просто другий Донбас, ось і все, якщо не перший», — впевнений чоловік Валерії.

Пригожин пояснив, що вони з сім'єю просто переживали за «співвітчизників», а також за цілу країну, саме тому підписали лист на підтримку анексії. Звичайно ж, але він не став пояснювати, чого саме він боявся, і яку Україна несе загрозу Росії.

Нагадаємо, Пригожин застукав Валерію за дивним заняттям, скандальні кадри вже в мережі: "Мізками рушила..."

Як повідомляла Politeka, велике горе прийшло в сім'ю співачки Валерії.

Також Politeka повідомляла, що Валерія поплатилася за любов до Путіна.