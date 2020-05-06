Муж Валерии российский продюсер Иосиф Пригожин оправдал аннексию Крыма

Российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин оправдал оккупацию Крыма, аргументировав это тем, что аннексированный полуостров рисковал превратиться во «второй Донбасс».

Об этом он рассказал во время пресс-конференции издания Политнавигатор (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он отметил, что поддержка «референдума» было сознательным выбором. По его словам, это была «внутренняя потребность», и ратовать за «присоединение» полуострова к России никто не просил, не подкупал, не предлагал денег за такую позицию.

Кроме того, идя на этот шаг, Крым «уберегли» от «неадекватного управления пришедших революционеров», как назвал украинские власти продюсер.

«Мы поддержали референдум, мы в Крым ездили на протяжении 25-30 лет, мы знаем, что происходило – развивался он, не развивался, мы понимаем, что там есть российский флот, мы понимаем, что там есть большое количество русскоязычной аудитории. Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров в Украине, поэтому мы спасали Крым», — заявил он.

Если бы этого не произошло, то, по убеждению Пригожина, в Крыму бы начался «второй Донбасс, если не первый».

«Мы понимаем, что бы могло произойти. Мы бы сегодня получили бы просто второй Донбасс, вот и всё, если не первый», — уверен супруг Валерии.

Пригожин пояснил, что они с семьей просто переживали за «соотечественников», а также за целую страну, именно поэтому подписали письмо в поддержку аннексии. Конечно же, он не стал объяснять, чего именно он боялся, и какую угрозу Украина несет России.

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