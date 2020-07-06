Природа продолжает удивлять украинцев
Нетипичная для наших краев жара уже успела внести свои коррективы в жизнь не только людей, но и обитателей фауны. Многие животные, изнемогая от высокой температуры воздуха, вынуждены искать спасения возле водоемов. Например, в Бердянске недавно видели кабана.
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Туристы, отдыхающие на Бердянской косе, засняли на видео небольшого кабана, плескающегося на волнах Азовского моря. Уже скоро выяснилось, что это – вьетнамский поросенок по имени Жора, и в последнее время он регулярно посещает пляж, чтобы освежиться.
Но и это еще не все. В сети появилось еще одно видео из поселка Канкриновка, Запорожская область. На кадрах видно множество медуз, заполонивших реку Днепр.
«Все еще смеетесь над экологией и глобальным потеплением? Тогда медузы идут к вам!» - пишет автор ролика.
Впрочем, гидробиологи уже утешили напуганных жителей, объяснив, что это - пресноводная медуза «Краспедакуста Соверба», которая уже не первый год живет в Днепре и многих других реках Украины. По словам специалиста, эти медузы появляются в речной воде, когда она достаточно хорошо прогрета. В холодной же воде они тоже присутствуют, но только в форме полипов на дне.
Напомним также, что омерзительные существа оккупировали украинские курорты: "после контакта у людей возникает...".
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