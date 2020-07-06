Природа продовжує дивувати українців

Нетипова для наших країв спека вже встигла внести свої корективи в життя не тільки людей, але і мешканців фауни. Багато тварин, знемагаючи від високої температури повітря, змушені шукати порятунку біля водойм. Наприклад, у Бердянську нещодавно бачили кабана.

Туристи, відпочиваючі на Бердянській косі, зняли на відео невеликого кабана, що плескався на хвилях Азовського моря. Вже скоро з'ясувалося, що це – в'єтнамське порося на ім'я Жора, і останнім часом він регулярно відвідує пляж, щоб освіжитися.

Але і це не все. У мережі з'явилося ще одне відео з селища Канкриновка, Запорізька область. На кадрах видно безліч медуз, що заполонили річку Дніпро.

«Все ще смієтеся над екологією і глобальним потеплінням? Тоді медузи йдуть до вас!» - пише автор ролика.

Втім, гідробіологи вже втішили наляканих жителів, пояснивши, що це прісноводна медуза «Краспедакуста Соверба», яка вже не перший рік живе в Дніпрі і багатьох інших ріках України. За словами фахівця, ці медузи з'являються в річковій воді, коли вона достатньо добре прогріта. В холодній воді вони теж присутні, але тільки у формі поліпів на дні.

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