«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов решил в очередной раз выслужиться перед российским президентом Владимиром Путиным

Он заявил, что при нынешнем главе РФ Советский Союз существовал бы до сих пор. Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов, передает Politeka.net.

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался», – разразился пафосными речами чиновник.

При этом он не преминул упомянуть Украину. Мол, отсутствие сильного лидера обернулось проблемами внутри страны. А вот в России, уверен он, таковой есть, он болеет за судьбу государства, а это неминуемо обернется развитием. Аксенов также добавил, что роль личности в истории, в частности Путина, является «ключевой».

Такой откровенный подхалимаж политика не остался незамеченным, и его уже успели высмеять в социальных сетях.

«А еще при Путине не вымерли бы динозавры, не рухнула вавилонская башня и не погиб Юлий Цезарь!», – пишут в блоге «Усы Пескова».

«При Путине Кеннеди не убили бы», «Да что там СССР? Даже уран не распадается при Путине», «И ещё при Путине: Николай II не отрекся от престола, Ленин не сделал революции, Сталин не стал бы генсеком, не началась бы ВОВ, Гагарин не полетел бы в космос (ну и Терешкова тоже), СССР не распался бы, потому что ни какого СССР не было бы», «При СССР Путин бы мотал срок в колонии», «В совке чувака или расстреляли бы за хищения соцсобственности в особо крупных, или закатали бы на каторгу на 15 лет», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали, что крымчане жалуются в соцсетях на то, что друг Путина хочет прибрать к рукам уникальные земли и недвижимость Массандры за 600 миллионов рублей, в то время, как их реальная стоимость – сотни миллионов долларов.

Напомним, во что оккупанты превратили курорты Крыма.

Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли новый удар по Крыму, Аксенов заистерил: "Требования невыполнимы".

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Мишина внезапно рванула в оккупированный Крым, появились фото: "Какой кайф".