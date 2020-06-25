Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о президенте России Владимире Путине

По его словам, российский спортсмен уличил действующего правителя соседней страны во лжи. В частности, все то, о чем постоянно твердит Путин, как он восхваляет реалии в России на самом деле вранье.

Такое мнение спортсмен озвучил 2018 года в интервью Sports.ru.

"А в России - Путин говорит то, чего нет, чего в природе не существует. Твердят, что зарплата повышается, уровень жизни растёт, а всё на самом деле падает. Президента Путина вакуумом окружили, и он ничего не знает. Посмотрите, сколько у вас строится объектов. Холодильник - белорусский, телевизор, двери, замки — тоже. В России же ничего нет", - отметил спортсмен.

Легендарный биатлонист отметил, что президентом России должен стать Александр Лукашенко. Он объяснил, что в отличии от президента РФ, который постоянно лжет о положении дел в РФ, Лукашенко якобы говорит все, не скрывая ни одной детали.

"Если бы была моя воля, я бы на карте стёр границу между Россией и Белоруссией, обнёс бы все китайской стеной и в центре посадил бы Лукашенко. Обратите внимание, он без конспектов говорит о том, что происходит в любой области и в любом районе Беларуси", - объяснил свой выбор спортсмен.

Также ранее сообщалось, что режиссер-документалист Игорь Лопатенок сравнил президента России Владимира Путина с Владимиром Лениным. По его словам, их первое знакомство оставило именно такое впечатление.

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