1 июля в России проголосуют за поправки в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину оставатися при должности еще 16 лет

Однако пока звезды шоу-бизнеса, спорта и телевидения настоятельно зазывают россиян голосовать, а результаты опросов якобы демонстрируют высокие рейтинги Путина, на периферии граждане РФ прямым текстом говорят о том, как на самом деле относятся к бессменному руководителю России.

Одно из таких откровений опубликовали в блоге «Усы Пескова» в Twitter. Запись сделана в Еврейской автономной области. В кадре – женщина в годах в старой одежде и с выражением безнадеги на лице.

И еще пару слов о зашкаливающей народной любви к Несменяемому и ее причинах pic.twitter.com/41pSVz7TtB — Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 18, 2020

Она рассказала о том, как нынче живет некогда процветающий поселок, в котором был профилакторий, но за 20 лет все пришло в упадок. Так, по ее словам, скорая тут ездит тут только с восьми часов утра до восьми часов вечера, а вот ночью ее нереально вызвать.

Журналист спрашивает ее, почему же так получилось, что мы живем хуже, чем побежденные СССР 75 лет назад немцы и японцы. В ответ слышит: потому что у нас президент такой.

Слова о том, что его поддерживают 98% населения, вызывают у местной жительницы искреннее удивление.

Она жалуется на мизерные пенсии и пособия для инвалидов, на то, что все приходит в упадок и разрушается. Раньше здесь, кроме профилактория, работала шахта. На вопрос о том, почему же голосовали за Путина, она ответила:

«Раньше его уважали. Думали, что-то к лучшему будет, а счас все хуже и хуже».

«Ждём эфир вечернего мудозвона, где он обвинит Трампа и Навального в подкупе этой женщины», «У народа спадают "розовые очки", даже сверхмощная путинская зомбопропаганда не справляется. "Всё развалили" - вот мнение народа о путинском правлении», «Лет через 20 они что-то запідозрили», «После голосования кулаками не машут», «Не те вопросы задаёте, надо было про Крым, пиндосов и Украину спросить. Сразу же гордо ответит, что Путин красавчик, который всех нагнул. И страна Великая», «Путина не трогать!! Он должен идти до конца, забить последний гвоздь в крышку гроба РФ.ии», – иронизируют под видео пользователи соцсетей.

Напомним, режиссер Лунгин раскрыл, чем обернулся режим Путина для россиян.

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