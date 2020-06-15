Следом за Стивеном Сигалом и Жераром Депардье обзавестисть паспортом РФ решила и уругвайская актриса Наталья Орейро

Знакомая поклонникам по сериалу «Дикий ангел» звезда подала документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По словам Орейро, когда она зашла в посольство России в Аргентине по своим делам, ее спросили, что, имея столько связей с Россией, не хотела бы она оформить это официально.

«Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – заявила актриса.

Также она вспомнила о визите на передачу Первого канала «Вечерний Ургант» в 2019 году, когда ведущий Иван Ургант пошутил о ее «русской душе».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — рассказала Орейро.

Кроме того, в эфире программы она обратилась в президенту РФ:

«Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я».

По словам звезды, поклонники подарили ей уже 15 паспортов с двуглавым орлом, но они все ненастоящие.

Однако в самой России уверены, что любовь Орейро имеет под собой вполне конкретные мотивы.

«Те, кто не жил на Западе, не знают, что такое там жить, платить налоги. У нас в этом плане для артистов и вообще для творческих людей есть особый налоговый статус, – заявил продюсер Иосиф Пригожин.

В сетях планы Орейро не остались незамеченными.

«Интересно, почему в США едут лучшие умы мира, а в РФ - террористы, наркоманы, фрики и скрывающиеся от уплаты налогов престарелые звезды?», – пишет блогер Vitauskas.

«Это какое-то орейро», – вторят в блоге Мид Роисси.

«Был уже один любитель России, Жераром звали. Чёт, правда, свалил он из России, не надолго хватило))», «Сколько ещё б/у актеров мечтает о старости в РФ?...», «Видимо, нашла себе спонсора среди российских финансовых аллигаторов)», «Сигал рассказал, что российских лохов легко разводить», «Тоже налоги не заплатила дома?», «Квартира в Мордовии прилагается?», – пишут в соцсетях.

Напомним, профессор распек украинцев, которые неспособны выучить родной язык.

Как сообщала Politeka, бунтующим луганчанам показали, что уготовил им "русский мир".

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