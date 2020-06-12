Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала тайное перебрасывание Россией через неконтролируемые участки украинской границы военной техники и оружия.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Также наблюдатели отметили, что на временно оккупированную территорию востока Украины прибывает и личный состав армии РФ.

«Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска», – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты постоянно фиксируют нарушение действующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что подвергает опасности мирных граждан Донбасса.

В штабе ООС также рассказали, что недавно беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украину территорию, минуя официальные пункты пропуска.

Во время дальнейшего наблюдательного полета БПЛА Миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили восьмерых оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе ООС.

За минувшие сутки военные группировки боевиков и военные РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил были ранены и еще один защитник Украины получил боевое травмирование.

Украинские военнослужащие жестко ответили вражеским подразделениям. По данным разведки, 11 июня воины ВСУ уничтожили 8 российских оккупантов и еще не менее 8 ранили.

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Соответствующее решение приняли так называемые депутаты «Народного Совета ЛНР», передает Politeka.net со ссылкой на местные информресурсы.

Внес «закон» на рассмотрение главарь «республики» Леонид Пасечник.

«Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Луганской Народной Республики», – заявила «полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете» Нина Галан.

Напомним, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.

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