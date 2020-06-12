Канада после окончания карантинных ограничений возобновит тренировки украинских военнослужащих в рамках военной миссии UNIFIER.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу Вооруженных сил Канады в Украине.

Около 90 солдат, большая часть из которых принадлежит к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии, прибудут в Украину в середине июня. Они присоединятся к своим 60 партнерам, которые уже находятся на определенных местах.

Сообщается, что руководство применяет все необходимые меры, чтобы защитить личный состав в условиях пандемии коронавирус. Военные, которые приедут в Украину, будут находиться в изоляции в течение двух недель, прежде чем присоединиться для выполнения своей миссии.

“Приверженность Украины является непоколебимой. Задача канадской Объединённой Оперативной группы заключается в обеспечении военных навыков мирового уровня для сил специальных операций Украины”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на месте подрыва бронеавтомобиля Нацгвардии в Авдеевке образовалась яма диаметром три метра.

Об этом писал Цензор.

По информации журналистов, взрыв был настолько сильным, что остатки запчастей разбросаны в радиусе двадцати метров.

Более того, на месте подрыва спокойно гуляют местные жители и фотографируют последствия мощного взрыва.

"Мину установили в траве возле дороги, чтобы не было видно, как копали. Работали профессионалы, которые четко понимали, что будет происходить. Они знали, кто сюда ездит, не повезло воинам НГУ... Что это за взрывное устройство, трудно сказать, официальную версию пусть озвучат официальные структуры. Но с этого всего можно понять одно - оккупанты начали войну с обеих сторон линии разграничения. Они бросили нам вызов, если мы на него не отреагируем - проиграем. И "надо просто перестать стрелять" уже не получится", - рассказал один из бойцов сил ООС.

Отметим, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям бойцов ВСУ.

По информации пресс-центра штаба ООС, подконтрольные Кремлю террористы для обстрела наших позиций использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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